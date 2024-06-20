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США мають намір призупинити виконання всіх замовлень на Patriot заради постачання Україні, - FT
14:09 20.06.2024 |
Сполучені Штати мають намір призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них доти, доки Україна не отримає достатньо коштів для захисту від повітряних атак Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Джерела видання повідомили, що про рішення США буде оголошено в четвер, 20 червня. Минулого тижня президент Джо Байден заявив в Італії, що він заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну. До їх числа увійдуть ракетні батареї Patriot, яких Київ вимагає після того, як Росія посилила ракетні та безпілотні атаки на його електростанції.
Оголошення США в четвер закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і забезпечить Україні отримання систем Patriot, необхідних для захисту її міст і критично важливої інфраструктури, повідомили виданню двоє людей, обізнаних про рішення.
Польща, Румунія і Німеччина входять до переліку європейських країн із відкритими замовленнями на системи Patriot, які ще не поставлені. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.
Patriot для України
Протиповітряна оборона, а саме системи Patriot, здатні перехоплювати балістичні ракети Росії, залишаються нагальною потребою України в поточній складній ситуації.
Наразі лише Німеччина висловила готовність надати одну батарею Patriot, що стане вже третьою системою, переданою цією країною.
За словами президента України Володимира Зеленського, найближчим часом очікується прийняття позитивних рішень про постачання ще двох-трьох комплексів Patriot. Переговори щодо надання ЗРК ведуться як зі США, так і з європейськими країнами.
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