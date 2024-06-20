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14-й пакет санкцій для РФ буде офіційно ухвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС
12:57 20.06.2024 |
14-й пакет санкцій для Росії, узгоджений на рівні послів - постійних представників країн-членів Європейського Союзу, буде офіційно схвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС із питань закордонних справ із подальшою публікацією в Офіційному журналі.
Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер у Брюсселі європейський дипломат після завершення ухвалення відповідного рішення в межах засідання Комітету постійних представників, до нового пакету санкцій внесено понад 100 нових фізичних і юридичних осіб, унаслідок чого загальна кількість осіб, які перебувають під санкціями, перевищила 2 200 осіб.
Окрім того, санкції передбачають заходи, спрямовані на імпорт скрапленого природного газу, його транспортування та інвестиції. Також санкції нададуть додаткові інструменти, що дають змогу уникнути обходу обмежувальних заходів, особливо щодо дочірніх компаній материнських компаній ЄС у третіх країнах.
14-й пакет санкцій також передбачає нові заходи щодо послуг обміну фінансовими повідомленнями, так само як і заходи, спрямовані на боротьбу з іноземним втручанням і підривом демократичних систем ЄС за допомогою нових правил фінансування з боку РФ. Окрім того, передбачено низку транспортних заходів, щоб уникнути обходу повітряним, автомобільним і морськими шляхами, і нові обмеження на експорт товарів і технологій подвійного призначення, зокрема в третіх країнах, і продукцію, що сприяє розвитку промислового потенціалу Росії.
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