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У Польщі заявили, що безпекова угода з Україною незабаром буде готова
12:33 20.06.2024 |
Польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль заявив про прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою між країнами.
Про це Коваль розповів у розмові з агентством PAP, пише "Європейська правда".
Політик зазначив, що угода незабаром буде готова. При цьому, за його словами, документ стане лише доповненням, оскільки Польща вже більше двох років підтримує Україну у військовому плані.
"Наразі прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода, з нашої точки зору, буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже більше двох років, і, без сумніву, Польща була першою в цьому процесі", - підкреслив він.
Коваль зазначив, що найбільший виклик зараз - це забезпечити захист українських міст, дати надію солдатам, які воюють на фронті, що вони отримають підтримку, а також гарантувати Україні можливість реальної оборони.
"Реальна оборона - це також (можливість) атакувати стратегічні військові об'єкти на російській території", - підкреслив Коваль.
Раніше повідомляли, що двосторонню безпекову угоду між Україною та Польщею можуть фіналізувати та підписати до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня.
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