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АНАЛІТИКА

У Польщі заявили, що безпекова угода з Україною незабаром буде готова

 

Польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль заявив про прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою між країнами.

Про це Коваль розповів у розмові з агентством PAP, пише "Європейська правда".

Політик зазначив, що угода незабаром буде готова. При цьому, за його словами, документ стане лише доповненням, оскільки Польща вже більше двох років підтримує Україну у військовому плані.

"Наразі прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода, з нашої точки зору, буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже більше двох років, і, без сумніву, Польща була першою в цьому процесі", - підкреслив він.

Коваль зазначив, що найбільший виклик зараз - це забезпечити захист українських міст, дати надію солдатам, які воюють на фронті, що вони отримають підтримку, а також гарантувати Україні можливість реальної оборони.

"Реальна оборона - це також (можливість) атакувати стратегічні військові об'єкти на російській території", - підкреслив Коваль.

Раніше повідомляли, що двосторонню безпекову угоду між Україною та Польщею можуть фіналізувати та підписати до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня.

Ключові теги: Польща
 

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