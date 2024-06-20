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Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру
11:57 20.06.2024 |
Замбія приєдналася до підсумкового комюніке Глобального саміту миру, повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.
Таким чином, підтримали комюніке вже 85 держав й організацій.
Раніше до комюніке також приєдналися Організація американських держав, а також Антигуа і Барбуда. Водночас Йорданія, Ірак і Руанда відкликали підписи.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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