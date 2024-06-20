Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру

 

Замбія приєдналася до підсумкового комюніке Глобального саміту миру, повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

Таким чином, підтримали комюніке вже 85 держав й організацій.

Раніше до комюніке також приєдналися Організація американських держав, а також Антигуа і Барбуда. Водночас Йорданія, Ірак і Руанда відкликали підписи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5381
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 43,5744
  0,1258
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3346  0,01 0,02 40,9375  0,03 0,07
EUR 43,4346  0,02 0,05 44,2129  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5400  0,01 0,01 40,5550  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес