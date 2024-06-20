Білий дім підтвердив дозвіл на удари зброєю США по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині

Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати ЗСУ американську зброю по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.

Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї - ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області», - зазначив представник адміністрації США.

Він підкреслив, що так Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує українську територію.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж останніх місяців росіяни накопичили сили на власному боці кордону біля Харківської та Сумської областей України, звідки розвивають свої атаки на українські позиції.