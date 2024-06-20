Аргентина пообіцяла надати Україні гуманітарну та логістичну підтримку

Уряд Аргентини виключив можливість відправки озброєння в Україну, але допомагатиме країні в гуманітарній та логістичній сфері.

Про це заявив прес-секретар президента Аргентини Мануель Адорні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Todo Noticias.

Він уточнив, що Аргентина не втручатиметься в конфлікт у жодному вигляді. Президент Аргентини Хав'єр Мілей висловлював підтримку українському президенту Володимиру Зеленському, що викликало різку реакцію Кремля.

Адорні додав, що Росія висловила розчарування щодо підтримки України, а не ворожість. Тому країна вирішила не надавати жодної військової підтримки.

При цьому представник Мілея зазначив, що Україні буде запропоновано гуманітарну та логістичну підтримку.

Позиція Аргентини викликала гнів Росії

Видання уточнило, що Росія висловлювала "глибоке розчарування та стурбованість" останніми діями Мілея та застерегла від можливого відправлення військової допомоги Україні.

Російський посол в Аргентині Дмитро Феоктистів заявляв, що такі дії будуть розцінені як ворожі проти Росії.

Також дипломат засудив приєднання Аргентини до Контактної групи з питань оборони України. Заяви російського посла співпали за участю Мілея у саміті миру з питання війни в Україні.

Аргентина могла передати Україні зброю

Варто зазначити, що Мілей став президентом щодо нещодавно і різко засудив Росію за її війну проти України. Видання Financial Times повідомляло, що Аргентина передала Україні куплені у Росії гелікоптери.

Нещодавно Infobae повідомляло, що Аргентина активно обговорює з Францією передачу Україні літаків-штуромовиків Super Etendard.