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Україна презентували новий дрон «Булава», що розганяється до 100 км/год
17:48 19.06.2024 |
Днями на міжнародній виставці Eurosatory 2024 у Парижі презентували новий український ударний безпілотник «Булава».
Українсько-чеська компанія UAC показала на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) новий ударний дрон «Булава», який в експортній версії має назву «Mace».
Український «Ланцет» з Х-подібним оперенням отримав потужну комбіновану кумулятивно-термобаричну бойову частину масою 3,6 кг та можливість уражати цілі на відстані до 60 кілометрів.
За характеристиками «Булава» має загальну злітну вагу 11 кг, а зліт відбувається завдяки спеціальній катапульті. Через електричний двигун дрон може розганяти швидкість до 100 км/год та перебувати в повітрі до 50 хвилин. Максимальна висота польоту обмежується 2000 метрами.
Польотом може керувати безпосередньо оператор або ж за супутниковими координатами. Дрон отримав модуль зв'язку із шифрованим каналом та CRPA-антеною, стійкою до перешкод РЕБ. Також «Булава» використовує MESH-технологію передачі даних через безпілотник-ретранслятор.
Наведення безпілотника на ціль виконують через оптичну станцію з денним та нічним тепловізійним каналом. За словами розробників, воно може виконуватись оператором або за допомогою системи на основі машинного зору.
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