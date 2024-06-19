Україна презентували новий дрон «Булава», що розганяється до 100 км/год

Днями на міжнародній виставці Eurosatory 2024 у Парижі презентували новий український ударний безпілотник «Булава».

Українсько-чеська компанія UAC показала на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) новий ударний дрон «Булава», який в експортній версії має назву «Mace».

Український «Ланцет» з Х-подібним оперенням отримав потужну комбіновану кумулятивно-термобаричну бойову частину масою 3,6 кг та можливість уражати цілі на відстані до 60 кілометрів.

За характеристиками «Булава» має загальну злітну вагу 11 кг, а зліт відбувається завдяки спеціальній катапульті. Через електричний двигун дрон може розганяти швидкість до 100 км/год та перебувати в повітрі до 50 хвилин. Максимальна висота польоту обмежується 2000 метрами.

Польотом може керувати безпосередньо оператор або ж за супутниковими координатами. Дрон отримав модуль зв'язку із шифрованим каналом та CRPA-антеною, стійкою до перешкод РЕБ. Також «Булава» використовує MESH-технологію передачі даних через безпілотник-ретранслятор.

Наведення безпілотника на ціль виконують через оптичну станцію з денним та нічним тепловізійним каналом. За словами розробників, воно може виконуватись оператором або за допомогою системи на основі машинного зору.