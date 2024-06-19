ДБР встановило правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому командиру роти спецпідрозділу "Беркут" Управління МВС України в м. Севастополі та одному з міліціонерів цього підрозділу, які були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану 20 лютого 2014 року, повідомляє відомство.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та одному з міліціонерів цього підрозділу. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану та фактично були першими, хто розпочав стрільбу по мітингувальниках", - йдеться в повідомленні ДБР на офіційному сайті в середу.

Як встановило слідство, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві "ці міліціонери спецроти "Беркут" виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю, споряджену патронами зі свинцевою картеччю. Безпосередньо через них загинуло троє мітингувальників, а ще трьом були спричинені вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що їхні постріли фактично стали поштовхом до продовження вчинення умисних убивств учасників акцій протесту, вже із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї, бійцями спецпідрозділів київського "Беркуту" (так звана чорна рота) та внутрішніх військ МВС України. Через їхні дії загинули 48 учасників акцій протесту і ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

"Після цих подій командир севастопольського "Беркуту" разом з працівниками очолюваного підрозділу, щоб уникнути відповідальності, втекли до Севастополя, де згодом перейшли на бік ворога та сприяли анексії півострова", - інформує ДБР.

За цим епізодом злочинних дій досудове розслідування триває. За вчинення цих злочинів, командиру севастопольського "Беркуту" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.