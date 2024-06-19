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Справа Насірова: у НАБУ показали схему легалізації понад 21 мільйона євро
16:40 19.06.2024 |
Національне антикорупційне бюро України викрило схему легалізації частини неправомірної вигоди, яку отримав ексочільник ДФС Роман Насіров.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"НАБУ і САП викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015 - 2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа ексочільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
Протягом травня 2017 - квітня 2018 рр. вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об'єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні - серпні 2018 року - ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Зазначається, що зараз вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.
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