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До фінального комюніке Саміту миру приєдналась нова держава
11:42 19.06.2024 |
До фінального комюніке інавгураційного Саміту миру, що пройшов на вихідних у Швейцарії, приєдналися Антигуа і Барбуда.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, пише "Європейська правда".
Жовква зазначив, що країна не брала участі у Саміті миру, але відтепер залучена до процесу досягнення справедливого миру разом з іншими учасниками.
"Малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії, зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки. Їхня участь в імплементації нашої формули не менш важлива, аніж внесок Європи чи Америки", - зауважив Жовква.
Ухвалене на саміті комюніке відкрите для підписання новими державами та організаціями.
Водночас днями свої підписи під підсумковою декларацією Глобального саміту миру відкликали Ірак та Йорданія, а також Руанда.
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