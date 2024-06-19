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АНАЛІТИКА

До фінального комюніке Саміту миру приєдналась нова держава

До фінального комюніке Саміту миру приєдналась нова держава

 

До фінального комюніке інавгураційного Саміту миру, що пройшов на вихідних у Швейцарії, приєдналися Антигуа і Барбуда.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

Жовква зазначив, що країна не брала участі у Саміті миру, але відтепер залучена до процесу досягнення справедливого миру разом з іншими учасниками.

"Малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії, зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки. Їхня участь в імплементації нашої формули не менш важлива, аніж внесок Європи чи Америки", - зауважив Жовква.

Ухвалене на саміті комюніке відкрите для підписання новими державами та організаціями.

Водночас днями свої підписи під підсумковою декларацією Глобального саміту миру відкликали Ірак та Йорданія, а також Руанда.
 

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