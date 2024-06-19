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АНАЛІТИКА

Канцлер Австрії вважає допустимими атаки України по РФ на відміну від міністерки оборони

 

Канцлер нейтральної Австрії Карл Негаммер назвав допустимим застосування Україною зброї, яку західні союзники надають Києву, по цілях у Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю NZZ.

Очільника уряду Австрії запитали, чи погоджується він зі словами міністерки оборони та його соратниці по Народній партії Клаудії Таннер про те, що Захід переходить червону лінію, дозволяючи Україні бити по російській території його зброєю.

"Ця дискусія вказує на неправильний політичний напрямок, і дуже шкода, що акценти розставляються саме таким чином. Згідно з міжнародним правом, такі атаки по РФ є допустимими", - зазначив Негаммер.

Він заявив, що якщо Москва припинить агресію проти України, військова допомога Києву від західних країн автоматично зменшиться.

"Якщо ж європейці поступляться, це може заохотити російських генералів піти далі, ніж вони вже роблять", - зауважив канцлер Австрії.

Раніше після запеклих дебатів уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

Перед цим в Австрії виникли дебати з приводу виділення цих коштів. Міністерка оборони Клаудія Таннер виступала проти участі держави в розмінуванні України до завершення бойових дій, вважаючи це порушенням конституційного нейтралітету. Таннер вважала, що допомога в розмінуванні повинна надаватись лише після завершенні війни.

Проти будь-якої участі Австрії у допомозі Україні з розмінуванням виступили також в опозиційній ультраправій Австрійській партії свободи.

Натомість президент Австрії Александр Ван дер Беллен закликав до негайної допомоги Україні з гуманітарним розмінуванням.

Українська сторона раніше зверталась до Австрії з проханням допомогти в розмінуванні територій. Про це, серед іншого, казав і Володимир Зеленський під час звернення до депутатів нижньої палати австрійського парламенту.
 

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