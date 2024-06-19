У Пентагоні розповіли про роботу авіаційної коаліції для України

Міністерство оборони Сполучених Штатів налаштоване на взаємодію з країнами т.зв. "авіаційної коаліції", щоб забезпечити потреби України на цьому напрямку.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у 18 червня.

"Ми зосереджені на роботі з авіаційною коаліцією. Це потрібно щоб визначити потреби ЗСУ для захисту свого населення, а потім їх виконати", - сказав він.

Райдер не назвав точну кількість українських пілотів, які проходять підготовку. За його словами, цю інформацію може давати лише українська сторона з урахуванням всіх чинників безпеки і планування.

Натомість він підтвердив, що українські льотчики навчаються керуванню F-16 на авіабазі в Аризоні та в Данії. І додав, що тренування можливо додатково розгорнути в інших місцях Європи.

Винищувачі F-16 для України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що надходження великих обсягів західної техніки та зброї, зокрема винищувачів F-16, призведе до того, що час гратиме на користь України.

Українські пілоти вже напрацювали необхідну кількість нальотів на F-16.

Найближчим часом Україна отримає перші літаки від країн Заходу.