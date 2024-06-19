Фінансові новини
- |
- 19.06.24
- |
- 14:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗСУ в ніч з 17 на 18 червня вдарили по нафтобазах у Краснодарському краї ракетами «Нептун», - ISW
09:08 19.06.2024 |
В ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначається, джерела у ВМС України повідомили "Суспільному", що військові уже вдруге застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва "Нептун" по наземній цілі на території держави-агресора.
Аналітики ISW припускають, що Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу ТОВ "Югнефтехимтранзит" у портовому містечку Чушка в Краснодарському краї та, ймовірно, застосували модифіковані ракети для ураження наземних цілей. За свідченням місцевих жителів, пожежа пошкодила трубопровід та ділянки з інженерним або технічним обладнанням.
Російська влада не підтвердила факт удару, але Міністерство оборони Росії 18 червня заявило, що російські військові перехопили українську ракету "Нептун" у невстановленому районі 17 червня.
Джерела в Службі безпеки України (СБУ) повідомили українським ЗМІ, що українські сили завдали ударів з безпілотників по нафтових терміналах "Азовська" та "Азовнафтопродукт" в місті Азов Ростовської області. Геолокаційні відеозаписи показують, що пожежа, яка виникла внаслідок цього, тривала в ніч з 17 на 18 червня і протягом усього дня 18 червня.
Влада Ростовської області повідомила, що внаслідок ударів загорілися резервуари з нафтою.
Джерела в СБУ заявили, що на цих нафтобазах розташовані 22 резервуари. Кримська служба Радіо Свобода повідомила, що через нафтобази проходить до 60 тонн нафтопродуктів на місяць, і що вони можуть одночасно вміщувати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів.
Атаки на російські нафтобази
В ніч на вівторок, 18 червня, у селищі Чушка Темрюкського районі Краснодарського краю прогриміли вибухи і на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа.
Крім того, вночі 18 червня безпілотники атакували нафтобазу у місті Азов Ростовської області РФ. Пожежа вирувала на площі 5 тисяч кубічних метрів.
За даними джерел, атаку по нафтобазах в РФ організувала СБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Американський оборонний гігант Northrop Grumman планує запустити в Україні виробництво боєприпасів
|Данія оголосила 19-й пакет військової допомоги Україні, який дасть змогу інвестувати в українське виробництво
|QR-код у Резерв+ поки з'явився не у всіх. У Міноборони пояснили чому
|Італія може передати Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Американський оборонний гігант Northrop Grumman планує запустити в Україні виробництво боєприпасів
|Швейцарський аналітичний центр не знайшов доказів масової контрабанди західної зброї з України
|До фінального комюніке Саміту миру приєдналась нова держава
|Канцлер Австрії вважає допустимими атаки України по РФ на відміну від міністерки оборони
|Немчінов очолив міжвідомчу робочу групу з організації призову військовозобов'язаних на військову службу
|Данія оголосила 19-й пакет військової допомоги Україні, який дасть змогу інвестувати в українське виробництво
Бізнес
|Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
|Chrome на Android тепер вміє начитувати вам тексти на сайтах, в тому числі українською
|LinkedIn додає нові ШІ-функції пошуку роботи для преміум-користувачів
|Акціонери Tesla схвалили рекордну виплату Маску в розмірі $56 млрд
|Акціонери Tesla подали до суду на Маска за створення конкуруючої компанії зі штучного інтелекту
|iOS 18 дасть змогу використовувати Apple Pay на Windows
|Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 – Reuters