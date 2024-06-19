Столтенберг: Під час саміту НАТО буде йтися про те, що Україна стане членом Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напередодні саміту Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, союзники обговорюють та вирішують багато питань щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном після зустрічі у Вашингтоні.

Він нагадав про погоджений НАТО план щодо тренувань і допомоги Україні у безпековій галузі, а також заявив, що очікує нових оголошень про надання більшої військової підтримки України.

"Я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом Альянсу... Точні формулювання, про що саме ми домовимось, зараз обговорюються між членами НАТО, але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про рішення", - зазначив Столтенберг.

Він також висловив тверде переконання, що чим сильнішою буде підтримка з боку Альянсу, та чим надійнішими будуть довгострокові зобов'язання перед Україною, тим швидше закінчиться війна.

Раніше Блінкен заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні повинен забезпечити прокладання "мосту" до членства України в Альянсі.

Посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні.