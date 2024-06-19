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АНАЛІТИКА

Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на зміцненні довгострокового успіху України

 

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що рішення на саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, сприятимуть успіху України під час відбиття російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з генсеком НАТО Енсом Столтенбергом після зустрічі у Вашингтоні.

За його словами, у майбутньому США та союзники по НАТО хочуть зробити Україну успішною, щоб вона міцно стояла на власних ногах у військовому, економічному, демократичному плані, і це саме те, що вони допомагають зробити Києву.

"Саміт (НАТО у Вашингтоні) буде зосереджений на зміцненні довгострокового успіху України... Рішення, які ухвалять на саміті, сприятимуть цим зусиллям, і більше буде сказано за кілька тижнів (під час саміту)", - зазначив Блінкен.

Він нагадав про двосторонню безпекову угоду між Україною та США, яку підписали кілька днів тому, та висловив очікування, що до саміту НАТО близько 20 країн - а може, й більше - укладуть двосторонні безпекові угоди з Києвом.

Держсекретар США також вказав, що Сполучені Штати посилюють санкції против Росії, щоб з допомогою цього тиску примусити її припинити агресію, і серед іншого вони звертають увагу на крахни, які підтримують оборонний комплекс РФ.

"Близько 70% верстатів, які імпортує Росія, походять з Китаю; 90% мікроелектроніки - з Китаю. І це дозволило РФ підтримувати оборонну галузь та війну. Тож це має припинитися", - зауважив Блінкен.

Раніше Блінкен заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні повинен забезпечити прокладання "мосту" до членства України в Альянсі.

Посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні.

В уряді України заявили, що у рішенні саміту НАТО буде конкретна позиція щодо незворотності членства України.
Ключові теги: США
 

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