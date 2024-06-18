Кабмін унормував відображення QR-коду в електронному військово-обліковому документі

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок ухвалив рішення про унормування відображення QR-коду в електронній формі військово-облікового документа, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішення вносить зміни до порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів, у частині відображення військово-облікового документа в електронній формі.

В електронному військово-обліковому документі передбачено відображення унікального електронного ідентифікатора у вигляді двовимірного штрих-коду (QR-код військово-облікового документа); установлено термін його дії та умови, за яких він вважається недійсним; перелік відомостей, з яких складається QR-код; умови, за яких такий документ може бути роздруковано; визначення, якими засобами генерується для друку такий документ.