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Кабмін унормував відображення QR-коду в електронному військово-обліковому документі
18:24 18.06.2024 |
Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок ухвалив рішення про унормування відображення QR-коду в електронній формі військово-облікового документа, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Рішення вносить зміни до порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів, у частині відображення військово-облікового документа в електронній формі.
В електронному військово-обліковому документі передбачено відображення унікального електронного ідентифікатора у вигляді двовимірного штрих-коду (QR-код військово-облікового документа); установлено термін його дії та умови, за яких він вважається недійсним; перелік відомостей, з яких складається QR-код; умови, за яких такий документ може бути роздруковано; визначення, якими засобами генерується для друку такий документ.
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