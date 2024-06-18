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АНАЛІТИКА

Україна має з європейським виробником контракт на 54 гаубиці RCH 155

 

Франко-німецький збройовий концерн KNDS має з Україною угоду щодо постачання 54 гаубиць RCH 155.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба KNDS.

У матеріалі концерн наводить огляд про вже поставлену або законтрактовану зброю, у тому числі ті системи, які тепер має на озброєнні Україна.

"На даний час українська армія законтрактувала у KNDS 54 гаубиці RCH 155", - інформує пресслужба.

Водночас терміни постачання та інші деталі цієї угоди не наводять.

Також у матеріалі згадують, що цього року для передачі Україні буде виготовлено 78 самохідних гаубиць Caesar - про такі плани ще на початку року казав міністр оборони Франції.

Темпи виробництва Caesar потроїли і зараз їх виготовляють по 6 за місяць.

"Мілітарний" раніше повідомляв, що Україна наприкінці 2022 року стала першим замовником цих колісних САУ у кількості 18 одиниць, закупівлю профінансувала Німеччина.

На початку червня 2024 року KNDS оголосив про плани створення дочірнього підприємства в Україні.
 

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