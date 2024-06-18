Фінансові новини
- |
- 18.06.24
- |
- 09:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Білому домі прокоментували підсумки Глобального саміту миру
08:26 18.06.2024 |
Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважає успішним Саміт миру, що відбувся минулих вихідних у Швейцарії.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію чиновника 17 червня.
Він назвав успішним саміт зі встановлення миру в Україні, що відбувся на вихідних та який відвідали віце-президентка Камала Гарріс, а також радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван.
За його словами, делегації понад 100 країн і організацій зібралися разом, щоб обговорити важливість досягнення справедливого і сталого миру в Україні, заснованого на ключових принципах суверенітету і територіальної цілісності, передбаченого основними принципами ООН.
Кірбі нагадав заяву президента Джо Байдена про те, що тривалий мир в Україні повинен бути забезпечений її власною здатністю захищати себе зараз, а також стримувати агресію в майбутньому.
Він також запевнив, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні військову допомогу та підтримувати український народ, зокрема нададуть новий пакет фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури України.
"США будуть забезпечувати додаткову гуманітарну допомогу людям в Україні, постраждалим від агресії, а також тим, хто став біженцем та був змушений виїхати за кордон", - сказав Кірбі.
Саміт миру
Перший Глобальний саміт миру відбувся 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Делегації більше 100 країн світу та глобальних організацій зустрілися й обговорили втілення трьох з десяти пунктів "Формули миру" президента Володимира Зеленського.
У спільному комюніке учасники зустрічі звинуватили Росію в масштабних руйнуваннях і закликали поважати територіальну цілісність України.
На другий саміт ініціативи, що відбудеться за кілька місяців, планують запросити представників РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Білому домі прокоментували підсумки Глобального саміту миру
|Руанда зникла з числа підписантів спільного комюніке Глобального саміту миру
|Міністр оборони Канади: Зараз не на часі відправлення інструкторів в Україну
|За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст - Верещук
|Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу
|Зможе збивати дрони та ракети: Україна отримає танк Frankenstein від Rheinmetall
Бізнес
|Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 – Reuters
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro