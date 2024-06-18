У Білому домі прокоментували підсумки Глобального саміту миру

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважає успішним Саміт миру, що відбувся минулих вихідних у Швейцарії.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію чиновника 17 червня.

Він назвав успішним саміт зі встановлення миру в Україні, що відбувся на вихідних та який відвідали віце-президентка Камала Гарріс, а також радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, делегації понад 100 країн і організацій зібралися разом, щоб обговорити важливість досягнення справедливого і сталого миру в Україні, заснованого на ключових принципах суверенітету і територіальної цілісності, передбаченого основними принципами ООН.

Кірбі нагадав заяву президента Джо Байдена про те, що тривалий мир в Україні повинен бути забезпечений її власною здатністю захищати себе зараз, а також стримувати агресію в майбутньому.

Він також запевнив, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні військову допомогу та підтримувати український народ, зокрема нададуть новий пакет фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури України.

"США будуть забезпечувати додаткову гуманітарну допомогу людям в Україні, постраждалим від агресії, а також тим, хто став біженцем та був змушений виїхати за кордон", - сказав Кірбі.

Саміт миру

Перший Глобальний саміт миру відбувся 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Делегації більше 100 країн світу та глобальних організацій зустрілися й обговорили втілення трьох з десяти пунктів "Формули миру" президента Володимира Зеленського.

У спільному комюніке учасники зустрічі звинуватили Росію в масштабних руйнуваннях і закликали поважати територіальну цілісність України.

На другий саміт ініціативи, що відбудеться за кілька місяців, планують запросити представників РФ.

