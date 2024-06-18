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Руанда зникла з числа підписантів спільного комюніке Глобального саміту миру
08:24 18.06.2024 |
Країна стала третім учасником зустрічі, яка спочатку підписала документ, а потім відкликала свій підпис.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список країн-підписантів комюніке.
Руанда зникла зі списку країн, що підтримали комюніке саміту в останній версії документа за 17 червня. Хоча у початковій версії документу ця країна була зазначена серед підписантів.
Глобальний саміт миру
15 і 16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбувся Глобальний саміт миру. Делегації понад 100 країн світу та низки глобальних організацій зустрілися і почали обговорення втілення пунктів "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.
За підсумками зустрічі її учасники підписали спільне комюніке, в якому звинуватили Росію в масштабних руйнуваннях і закликали поважати територіальну цілісність України.
Однак згодом Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під документом. Уряди країн заявили про намір уважно вивчити положення комюніке і лише потім будуть ухвалювати рішення про приєднання до документу.
Додамо, що до підписантів комюніке вирішив приєднатися Вселенський патріархат Константинополя.
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