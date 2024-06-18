Міністр оборони Канади: Зараз не на часі відправлення інструкторів в Україну

Канадський міністр оборони Білл Блер вважає, що для повернення військових інструкторів країн Заходу в Україну ще не склались сприятливі обставини.

Про це він сказав журналістам на брифінгу 17 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Коментуючи рішення зустрічі міністрів оборони країн НАТО, Блер зазначив, що країни Альянсу обговорили місію НАТО, яка передбачає посилення навчань українських військових.

"Наразі, на мою думку, обставини для розгортання канадських інструкторів в Україні не є сприятливими. Я думаю, що наразі існує цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення тренувальної місії в Україні", - додав він.

Канада вивезла своїх інструкторів із України перед повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року. Наразі вони ведуть роботу у Великій Британії та Польщі.

Як відомо, французький президент Емманюель Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну.

У середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.