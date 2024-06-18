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АНАЛІТИКА

Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу

 

Представники Вселенського Патріархату приєдналися до країн та організацій, які підтримали підсумкове спільне комюніке Глобального саміту світу в Україні, що проходив 14-16 червня у Бюргенштоку, Швейцарія.

На сторінці Федеральної ради Швейцарії у переліку країн, які підписали комюніке, з'явився Вселенський Патріархат (Ecumenical Patriarchate). Участь у саміті брав Вселенський патріарх Варфоломій, зокрема він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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