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Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу
23:39 17.06.2024 |
Представники Вселенського Патріархату приєдналися до країн та організацій, які підтримали підсумкове спільне комюніке Глобального саміту світу в Україні, що проходив 14-16 червня у Бюргенштоку, Швейцарія.
На сторінці Федеральної ради Швейцарії у переліку країн, які підписали комюніке, з'явився Вселенський Патріархат (Ecumenical Patriarchate). Участь у саміті брав Вселенський патріарх Варфоломій, зокрема він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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