Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу

Представники Вселенського Патріархату приєдналися до країн та організацій, які підтримали підсумкове спільне комюніке Глобального саміту світу в Україні, що проходив 14-16 червня у Бюргенштоку, Швейцарія.

На сторінці Федеральної ради Швейцарії у переліку країн, які підписали комюніке, з'явився Вселенський Патріархат (Ecumenical Patriarchate). Участь у саміті брав Вселенський патріарх Варфоломій, зокрема він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.