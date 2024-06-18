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У ЄС створили комісію для контролю фінансування України та запобігання корупції
17:28 17.06.2024 |
Європейський Союз створив Ревізійну раду Українського фонду, яка контролюватиме фінансування Союзу для запобігання корупції, шахрайству, конфліктам інтересів та іншим порушенням.
Відповідне рішення опубліковано в офіційному віснику ЄС.
Зазначається, що Ревізійна рада створюється на період з дня ухвалення цього рішення до 30 червня 2028 року.
Аудиторська рада складатиметься з трьох членів і базуватиметься в Брюсселі. Допоміжним органом виступатиме Секретаріат, який базуватиметься у Києві.
Також Комісія може запрошувати представників держав-членів та інших донорів брати участь у діяльності Аудиторської ради. Водночас спостерігачі не братимуть участі у процесі прийняття звітів чи рекомендацій.
У процесі роботи Ревізійна рада має право вимагати необхідну інформацію, звертатися до компетентних органів, здійснювати власні перевірки та виїзні перевірки системи управління та контролю в Україні.
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