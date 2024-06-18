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АНАЛІТИКА

Латвія передала Україні першу партію дронів та готує ще одну

 

Латвійський уряд готує вже другу партію безпілотників для Збройних сил України (ЗСУ), які були закуплені в рамках підтримки України, про що в інтерв'ю АрміяInform повідомив

міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Латвія вже організувала партію дронів і їх вже відправили. Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну", - зазначив Андріс Спрудс.

За його словами, Латвія, яка разом з Великобританією очолює "коаліцію безпілотників", оголосила про план і зобов'язання внести цього року 20 мільйонів євро на реалізацію цієї ініціативи.

"Разом з цим, коли ми рахуємо ті країни, які вже взяли на себе зобов'язання, це понад 500 мільйонів, точніше, 549 мільйонів євро вже обіцяні державами-членами, партнерами в рамках коаліції дронів. Отже, наступний крок - ефективно використовувати це фінансування, і ми робимо це на декількох рівнях", - зазначив Спрудс.

"Коаліція безпілотників" для України

"Коаліція дронів" офіційно стартувала 14 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (відомої як "формат Рамштайн"). Співлідерами коаліції є Великобританія та Латвія. Також до неї доєднались Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував раніше запуск спільного українсько-латвійського виробництво БпЛА для потреб Сил оборони.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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