Фінансові новини
- |
- 18.06.24
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Третина українців підтримує новий закон про мобілізацію, половина не підтримує - соцопитування КМІС
15:45 17.06.2024 |
Серед українців немає вираженого ставлення до закону про мобілізацію, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у рамках проєкту Mobilise з 26 травня до 1 червня.
Респондентів просили висловити згоду або незгоду з твердженням "Я підтримую новий закон про мобілізацію". 34% респондентів погодилися (скоріше або повністю) з таким твердженням, 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися.
"Незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим паче не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу). Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас іще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими закону або мати стримане, нейтральне ставлення", - наголошується в пресрелізі на сайті КМІС за результатами опитування.
При цьому 58% українців згодні з твердженням, що українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах, і Україна продовжуватиме боротьбу, скільки буде потрібно. Не згодні з таким твердженням 30% респондентів.
"Частка тих, хто згодний з цим твердженням, знизилася з останні два роки (у травні 2022 року показник був 80%), проти наразі все одно більшість українців виступають за продовження боротьби стільки, скільки буде потрібно. При цьому 65% згодні з твердженням, що результати можливих перемовин з Росією мають бути винесені на референдум (не згодні з цим - 25%)", - зазначають у КМІС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міністр оборони Канади: Зараз не на часі відправлення інструкторів в Україну
|За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст - Верещук
|Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу
|Зможе збивати дрони та ракети: Україна отримає танк Frankenstein від Rheinmetall
|У ЄС створили комісію для контролю фінансування України та запобігання корупції
|Латвія передала Україні першу партію дронів та готує ще одну
Бізнес
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг