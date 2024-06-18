ЄС ще на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму

Рада ЄС 17 червня вирішила продовжити санкції, запроваджені Євросоюзом у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією, до 23 червня наступного року.

Про це пресслужба Ради ЄС повідомила у понеділок, пише "Європейська правда".

Обмежувальні заходи, які наразі діють, були вперше запроваджені у червні 2014 року і включають заборону на імпорт до ЄС товарів, що походять з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підлягає обмеженням з боку ЄС.

ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу через заперечення Німеччини останнім часом не можуть узгодити черговий пакет санкцій проти Росії.

Німецький канцлер Олаф Шольц стверджує, що Німеччина не блокує новий пакет санкцій, а намагається зробити їх якомога ефективнішими.

Бельгійське головування в Раді ЄС прагнуло фіналізувати домовленість щодо санкційного пакета до саміту "Групи семи" в Італії, але так і не змогло цього зробити.