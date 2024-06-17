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АНАЛІТИКА

Новий президент Словаччини планує приїхати в Україну

 

Новий президент Словаччини Петер Пеллегріні, який у суботу приступив до виконання обов'язків, оголосив про плани приїхати до України.

Про це він сказав у неділю в ефірі RTVS, його цитує словацьке агентство TASR, пише "Європейська правда".

Пеллегріні, який є близьким союзником чинного прем'єра Роберта Фіцо, сказав, що планує візити до всіх сусідніх держав.

"Я планую відвідати всі сусідні країни, включно з Україною", - заявив словацький президент Пеллегріні. Про часові рамки можливої поїздки до України він не говорив.

Він уточнив, що першою із сусідніх держав відвідає Чехію.

Нагадаємо, Пеллегріні у другому турі виборів президента Словаччини переміг прозахідного кар'єрного дипломата, проукраїнського ексглаву МЗС Івана Корчока з 53,12% голосів.

Після перемоги Пеллегріні словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо та його союзники контролюють парламент, уряд і президентський офіс Словаччини.
 

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