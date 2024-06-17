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Україна на першому етапі очікує мобілізацію щонайменше 4000 в'язнів, - Малюська
На першому етапі мобілізації в'язнів Україна очікує, що добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4000 осіб.
Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
"Мотивація наших в'язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів", - сказав міністр юстиції в коментарі The Washington Post.
Розмова з Малюською, як уточнює The Washington Post, відбувалась на території в'язниці, з якої майже 100 в'язнів вже вийшли на свободу, щоб воювати.
"Їхнє звільнення - це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку (свого життя - ред.)", - пояснив міністр.
Однак, за словами Малюськи, поки що мобілізовані засуджені будуть проходити військову службу лише в частинах, повністю сформованих з колишніх в'язнів. А ними, зауважив він, будуть керувати кадрові солдати.
За даними The Washington Post, вже понад 2750 чоловіків були звільнені з в'язниць після схвалення парламентом закону, який дозволив добровільну мобілізацію засуджених.
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