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АНАЛІТИКА

Україна на першому етапі очікує мобілізацію щонайменше 4000 в'язнів, - Малюська

11:52 17.06.2024 |

Політика, Україна

 

На першому етапі мобілізації в'язнів Україна очікує, що добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4000 осіб.

Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Мотивація наших в'язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів", - сказав міністр юстиції в коментарі The Washington Post.

Розмова з Малюською, як уточнює The Washington Post, відбувалась на території в'язниці, з якої майже 100 в'язнів вже вийшли на свободу, щоб воювати.

"Їхнє звільнення - це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку (свого життя - ред.)", - пояснив міністр.

Однак, за словами Малюськи, поки що мобілізовані засуджені будуть проходити військову службу лише в частинах, повністю сформованих з колишніх в'язнів. А ними, зауважив він, будуть керувати кадрові солдати.

За даними The Washington Post, вже понад 2750 чоловіків були звільнені з в'язниць після схвалення парламентом закону, який дозволив добровільну мобілізацію засуджених.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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