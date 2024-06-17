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АНАЛІТИКА

Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Китай потрібно долучити до мирного процесу задля завершення війни Росії проти України. Відповідну заяву Зеленський зробив у неділю, 16 червня, під час пресконференції після завершення "саміту миру" в Швейцарії.

Зеленський, зокрема, наголосив, що один із успіхів "саміту миру" полягає у тому, що незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України визнали абсолютно всі учасники, тобто більшість світу. "Як тільки Бразилія й Китай доєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх тут - цивілізовані країни - об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки, іноді навіть якщо вони не співпадають з більшістю світу. Це нормально - чути, об'єднувати зусилля щодо закінчення війни", - заявив Зеленський.

Згодом у відповідь на запитання китайського журналіста про те, яке ставлення сформувалося у України до його країни і те, яку роль вона відіграє, Зеленський заявив: "Ми поважаємо Китай і завжди поважили територіальну цілість і суверенітет вашої держави, і все що ми хочемо, щоб Китай теж поважав територіальну цілісність України й наш суверенітет".

Зеленський: Україна ніколи не казала, що Китай - наш ворог

"Китай - дуже серйозна держава, серйозна економіка, яка має політичний і економічний вплив на Росію - реально має вплив. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти, і тому дуже хотів би, що ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, були в нашому діалозі. Я не можу сприймати пропозиції (китайської сторони. - Ред.) просто через медіа - це неправильно", - заявив Зеленський. Президент України наголосив, що йдеться про закінчення війни, яка призвела до тисяч жертв, захоплення територій і значні руйнування. Водночас він наголосив: кожна країна і кожен лідер має право на власну позицію, "не ламаючи іншу".

"Що стосується Китаю, Україна ніколи не казала, що Китай - наш ворог. (...) Я завжди говорю, що в України ворог один - Путін, бо саме він напав на Україну... Я хотів би, щоб Китай був другом для України. Китай з Україною були серйозними економічними партнерами", - додав Зеленський. Водночас він пояснив, що саме через те, що російські війська заблокували Чорне море, і це призвело до зменшення товарообігу між КНР і Китаю.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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