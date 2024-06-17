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Можемо почати хоч завтра: Зеленський відповів, за якої умови готовий до перемовин з РФ
08:23 17.06.2024 |
Присутність представників Росії на другому саміті миру буде свідчити про те, що країна-агресор готова до перемовин щодо закінчення війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами саміту миру у Швейцарії.
За словами Зеленського, багато країн хотіли залучення представників РФ на першому саміті миру. Але одночасно більшість країн "не хоче навіть тиснути їм руки".
Він нагадав, що Росія блокувала будь-які ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням.
"Було майже 200 мінських зустрічей, де не було вирішено жодного питання. Росія все блокувала. Чому? Бо не вигідно було завершувати війну. Тому обрано правильний процес - саміт миру, а потім розробка детального плану, а потім цей план буде передано Росії. І тоді побачимо, чи готові вони до завершення війни", - сказав президент.
Він зауважив, що присутність Росії на другому саміті миру буде свідчити про те, що країна-агресор готова до закінчення війни.
"Що буде з Росією на другому саміті? Їх присутність там, буде означати, що вони вирішили припинити війну", - сказав президент.
Зеленський зауважив, наразі Україна хоче закінчення цієї війни.
"Що стосується перемовин. То Росія хоч завтра може почати з нами переговори, не чекаючи нічого, якщо вийдуть з наших територій. Це є повагою до статуту ООН", - заявив він.
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