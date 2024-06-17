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Президент Швейцарії вважає за можливе присутність Путіна на конференціях щодо миру в Україні без його арешту у зв'язку з ордером МКС
08:19 17.06.2024 |
Незважаючи на наявність ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, його присутність може бути влаштована на подальших потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, організованих Швейцарією, заявила президент Швейцарії Віола Амерд.
Відповідаючи на запитання, чи може бути організовано приїзд Путіна до Швейцарії з урахуванням виданого МКС ордера на його арешт для подальших переговорів і, можливо, конференції щодо миру в Україні, Амерд сказала, що це можливо.
"Так, якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду", - сказала президент на пресконференції за результатами Саміту миру в Швейцарії.
Зі свого боку міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс також зазначив, що це може бути організовано.
"Це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, ми маємо робити це разом із МКС, але як держава, що приймає, - можемо зробити виняток із цього", - зазначив глава МЗС.
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