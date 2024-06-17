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Зеленський обговорював з прем'єр-міністром Саудівської Аравії питання про проведення наступного Саміту миру в цій країні
08:13 17.06.2024 |
Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Саудівської Аравії, 12 червня, обговорював із прем'єр-міністром Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом питання проведення наступного Саміту миру в цій країні.
"Ви знаєте, що у нас дуже сильні відносини з Саудівською Аравією, з Його королівською високістю. Ви також знаєте, що кілька днів тому перед цим Самітом миру в мене була зустріч із Його королівською високістю. Так, ми говорили про це. Ми почали говорити про це", - заявив президент на пресконференції у Швейцарії.
Він додав: "Звичайно, ми порушували питання наступних зустрічей (щодо миру в Україні - ІФ-У), можливо, наступного Саміту миру". "Що ще я можу сказати? Ми з нетерпінням чекаємо", - зазначив Зеленський.
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