Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

Президент України Володимир Зеленський за підсумками проведення Саміту миру заявив, що держави-учасниці домовилися продовжити спільну роботу щодо пунктів Формули миру, винесених до обговорення, на технічному рівні, зокрема на рівні радників і міністрів держав-учасниць та у формі спеціальних зустрічей.

"Три виклики були детально проаналізовані на першому мирному саміті: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення наших полонених, а також тисяч і тисяч дітей, викрадених Росією. І тепер, після Саміту, ми запропонували й домовилися продовжити нашу спільну роботу на технічному рівні", - заявив Зеленський за підсумками Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоку в неділю.

Так, за його словами, спільну роботу буде продовжено на рівні радників і міністрів держав-учасниць Саміту, зокрема у форматі спеціальних зустрічей під проводом або за співлідерством керівництва країн.

"І ми домовилися розпочати роботу в спеціальних групах після Саміту над конкретними ідеями, пропозиціями та розробками, які можуть відновити безпеку в різних аспектах, так само, як це працювало на рівні радників під час підготовки першого мирного Саміту", - заявив він.

За словами Зеленського, вже є попередні домовленості з такими країнами, як Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, а також США, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Гана, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія - щодо проведення роботи в групах.

Президент України також запросив усі країни, які визнають обов'язковий характер Статуту ООН як основи для співробітництва націй, узяти участь у роботі груп і висловити свої ідеї та пропозиції.

"Я впевнений, що разом ми досягнемо результату, перший і другий мирні саміти мають об'єднати нашу спільну роботу над деталями миру. У нас немає часу на тривалу роботу. Рухатися до миру - означає діяти швидко. Підготовка має зайняти місяці, а не роки", - заявив він.

Зеленський додав, "коли плани дій щодо досягнення миру будуть готові, коли кожен крок буде опрацьовано, відкриється шлях для проведення другого мирного саміту, а значить, і для завершення цієї війни в ім'я справедливого і міцного миру".