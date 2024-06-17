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Віцепрезидентка США: Підтримка України - наш стратегічний інтерес, а не благодійність
07:36 17.06.2024 |
Підтримка України та українського народу є стратегічним інтересом для США, а не благодійністю, зазначає віцепрезидентка США Камала Гарріс.
"Підтримка президента Байдена непохитна. Це не благодійність із нашого боку. Народ України та його майбутнє - наш стратегічний інтерес, це наш інтерес, щоб міжнародні норми, як-от територіальна цілісність і незалежність, були дотримані", - сказала Гарріс на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час Саміту миру в суботу у Швейцарії.
Вона наголосила, що в інтересах США - захист демократичних цінностей. "У наших інтересах стояти поруч із нашими друзями, такими як Україна", - заявила вона.
У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що "доки Путін намагається розширити війну і зробити її кривавішою, Україна разом із Америкою та всіма нашими партнерами захищає життя українців і відкриває нові можливості для дипломатії".
"Насправді ми тут сьогодні заради дипломатії. Україна завжди вірила в силу дипломатії. Сьогодні ми зробимо все, що зможемо, щоб почати рухатися в бік справжнього миру через дипломатію. І я вдячний Америці за її підтримку. Це справді важливо, що США допомагають наблизити мир", - зазначив він.
Зеленський також повідомив, що вони з Гарріс обговорили "надходження озброєнь із оголошених США оборонних пакетів, виконання домовленостей, досягнутих із президентом Байденом в Італії, щодо додаткових систем ППО "Петріот", ситуацію на фронті".
"Дякую за дуже важливу допомогу - виділення понад $1,5 млрд для потреб нашої держави", - додав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.
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