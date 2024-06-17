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АНАЛІТИКА

Україна та Палау встановили дипломатичні відносини

 

16 червня Україна та Палау встановили дипломатичні відносини. Сторони підписали комюніке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Сьогодні Україна та Палау встановили дипломатичні відносини. У присутності наших лідерів, Президентів Володимира Зеленського та Сурангела Віппса-молодшого ми підписали відповідне комюніке", - розповів він.

За словами голови МЗС, Україна має інтереси в усіх частинах світу і поважає кожну країну, яка поділяє ті ж цінності поваги до Статуту ООН та міжнародного права.

"Існує низка глобальних питань, де наша співпраця може принести користь обом нашим країнам, зокрема, екологічна безпека, що є одним з пунктів Формули миру. Я впевнений, що, встановивши дипломатичні відносини, Україна та Палау посилять співпрацю у спільному подоланні цих викликів", - додав Кулеба.

Нагадаємо, в квітні 2024 року офіційно запрацювало нове посольство України в Демократичній Республіці Конго. Відомство відкрили за дорученням президента Володимира Зеленського.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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