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Трамп пригрозив зупинити допомогу Україні ще до переобрання
08:52 17.06.2024 |
Колишній президент США та кандидат на виборах президента Дональд Трамп розкритикував масштаби підтримки України та пригрозив зупинити фінансову допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на передвиборчому заході Turning Point USA у Детройті.
Він заявив, що незадоволений підтримкою України з боку США, бо нібито запити України "ніколи не припиняються".
"Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, що колись жили. Щоразу, коли він приїжджає до нашої країни, він йде з 60 млрд доларів... Він тільки-но поїхав 4 дні тому з 60 мільярдами, приїхав додому та оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. Це ніколи не скінчиться. Я це розв'яжу ще до того, як візьму Білий дім", - заявив Трамп.
При цьому колишній президент заявив, що симпатизує президенту України Володимиру Зеленському через те, як той повівся під час скандалу у 2019 році. Тоді Зеленський не підтвердив погрози з боку Трампа.
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