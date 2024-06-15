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АНАЛІТИКА

РФ має заплатити понад $486 млрд за завдані Україні збитки, триває пошук шляхів змусити її зробити це - декларація лідерів G7

 

РФ має заплатити за шкоду, яку вона заподіяла Україні незаконною агресивною війною, розмір якої, за даними Світового банку, перевищує $486 млрд, ідеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн "Великої сімки" (G7) за підсумками саміту, опублікованому на сайті головування Італії в п'ятницю.

"Росія має припинити незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. За даними Світового банку, цей збиток наразі перевищує 486 мільярдів доларів. Росія не має права вирішувати, чи платитиме вона за війну і коли це станеться. Зобов'язання Росії за міжнародним правом відшкодувати збитки, заподіяні Україні, зрозумілі, й тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких Росія буде змушена дотримуватися цих зобов'язань", - ідеться в документі.

Лідери G7 схвалюють український Саміт миру, який має відбутися у Швейцарії 15 і 16 червня, і мають намір продовжити працювати над тим, щоб отримати максимально широку міжнародну підтримку ключових принципів і цілей Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Нашою кінцевою метою залишається справедливий, міцний і всеосяжний мир відповідно до міжнародного права, Статуту ООН та його принципів, а також повага до суверенітету й територіальної цілісності України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це необхідно", - наголошується в підсумковій декларації.

Лідери G7 заявили, що підтримують право України на самооборону і нарощують можливості виробництва і постачання різної продукції, щоб допомогти Україні в самозахисті. "Ми також підтримуємо зусилля з надання допомоги Україні в модернізації її збройних сил і зміцненні власної оборонної промисловості. Ми висловлюємо рішучість зміцнювати можливості протиповітряної оборони України для порятунку життів і захисту критично важливої інфраструктури", - йдеться в документі.

"Ми прагнемо підвищити вартість війни для Росії, спираючись на вже наявний всеосяжний пакет санкцій та економічних заходів. Хоча наші заходи мали значний вплив на здатність Росії створювати свою військову машину і фінансувати вторгнення, її збройні сили, як і раніше, становлять загрозу не лише для України, а й для міжнародної безпеки. Ми продовжимо чинити істотний тиск на доходи Росії від енергетики та інших сировинних товарів", - наголошується в комюніке.

Також заявлено про намір вжити кроки, включно із санкціями та інноваційними правозастосовними заходами з використанням відповідних географічних регіонів, для боротьби з використанням Росією обманних альтернативних методів судноплавства для обходу санкцій за допомогою свого тіньового флоту.

"Ми введемо додаткові санкції щодо тих, хто займається шахрайськими діями під час транспортування російської нафти, а також стосовно мереж, які Росія розробила для отримання додаткових доходів від порушення цінових обмежень або від продажу нафти з використанням альтернативних постачальників послуг. Ми продовжимо вживати подальших кроків щодо обмеження майбутніх доходів Росії від енергетики, перешкоджаючи розвитку майбутніх енергетичних проєктів і порушуючи доступ до товарів і послуг, від яких залежать ці проєкти. Ми продовжимо зусилля зі скорочення доходів Росії від металів", - йдеться в документі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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