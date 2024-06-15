ЄС назвав дату початку переговорів про членство з Україною

Бельгія, яка головує в Раді Європейського Союзу, увечері в п'ятницю, 14 червня, оголосила дату проведення міжурядових конференцій з Україною і Молдовою. Вони призначені на 25 червня і стануть офіційним початком переговорів про вступ цих країн-кандидаток до ЄС.

"Посли принципово погодили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови. Бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

"Ми досить часто використовували це слово протягом останніх місяців, але це ще один історичний момент і ще один дуже чіткий сигнал нашої повної і непохитної відданості Україні", - заявили у пресслужбі бельгійської сторони, повідомляє кореспондентка DW.

ЄК: Україна виконала всі умови

Днями, на полях Конференції з питань відновлення України, що пройшла в Берліні, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наголосила, що Україна виконала всі умови, необхідні для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. "Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС має розпочати переговори про вступ Україною вже до кінця цього місяця", - сказала вона тоді.

Нагадаємо, за оцінкою ЄК, Україна виконала всі чотири, а Молдова - всі три умови, необхідні для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Під час дискусії, що слідувала за усною доповіддю Єврокомісії, майже всі країни-члени ЄС погодилися з її оцінкою і попросили Бельгію провести обидві міжурядові конференції до кінця червня.

В оцінці Єврокомісії засумнівалася тільки Угорщина. Її представник висловив низку побажань стосовно переговорних рамок, хоча це і не було темою обговорення.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у минулому затримував й інші рішення, пов'язані з Україною, зокрема надання країні статусу кандидата на вступ до ЄС та затримку допомоги на 50 мільярдів євро. Хоча під тиском інших держав він врешті-решт поступився, цього року Угорщина відмовилась зняти вето на виділення коштів ЄС для надання військової допомоги Україні.

Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС 1 липня, що дасть їй додаткові важелі впливу на формування порядку денного зустрічей. Тому Бельгія наполегливо намагалася досягти одностайності та провести перший раунд переговорів про вступ України 25 червня.