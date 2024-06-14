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АНАЛІТИКА

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

 

У межах робочого візиту до Італії для участі в саміті G7 президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Обговорили розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування Чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Сторони також обговорили підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного саміту.

"Дякую прем'єр-міністру Нарендрі Моді за направлення на саміт делегації високого рівня", - наголосив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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