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Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин
16:37 14.06.2024 |
У межах робочого візиту до Італії для участі в саміті G7 президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
"Обговорили розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування Чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.
Сторони також обговорили підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного саміту.
"Дякую прем'єр-міністру Нарендрі Моді за направлення на саміт делегації високого рівня", - наголосив Зеленський.
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