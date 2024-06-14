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Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском
16:03 14.06.2024 |
У межах участі в саміті "Групи семи" в Італії президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском, розповів йому про наслідки російської агресії та подякував за участь у Глобальному саміті миру, повідомляє пресслужба глави Української держави.
"Президент подякував Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу українцям. Глава держави детально поінформував Понтифіка про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці", - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.
Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого та сталого миру для України, а також очікування від Глобального саміту миру. Зеленський подякував Ватикану за участь у заході.
"Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією", - написав Зеленський у телеграм-каналі за підсумками зустрічі з Папою.
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