Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

 

У межах участі в саміті "Групи семи" в Італії президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском, розповів йому про наслідки російської агресії та подякував за участь у Глобальному саміті миру, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Президент подякував Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу українцям. Глава держави детально поінформував Понтифіка про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці", - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого та сталого миру для України, а також очікування від Глобального саміту миру. Зеленський подякував Ватикану за участь у заході.

"Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією", - написав Зеленський у телеграм-каналі за підсумками зустрічі з Папою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ватикан
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6908
  0,2467
 0,61
EUR
 1
 43,8850
  0,3530
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4365  0,06 0,15 41,1027  0,15 0,36
EUR 43,6442  0,00 0,01 44,4862  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6200  0,02 0,05 40,6600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес