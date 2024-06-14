Фінансові новини
- |
- 14.06.24
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: Сі Цзіньпін дав слово не озброювати Росію
12:55 14.06.2024 |
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи чутки щодо нібито надання Китаєм зброї Росії для війни проти України, зазначив, що лідер КНР Сі Цзіньпін особисто обіцяв йому цього не робити, і якщо він "поважна людина", то дотримається свого слова.
"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю (імовірно, йдеться про розмову в квітні 2023 року. - Ред.). Він сказав, що він не буде продавати жодного озброєння Росії. Ми з вами побачимо, але він мені це сказав. Якщо він поважна людина, то він не буде цього робити, бо він дав мені слово", - сказав Зеленський на пресконференції з президентом США Джо Байденом ввечері 13 червня на полях саміту G7 в Італії.
Байден: Китай передає РФ не зброю, а технології
Своєю чергою Байден зауважив, що Китай не надає Росії зброю, але може передавати технології, що використовуються для виготовлення озброєнь.
"Це було б допомогою Росії", - зазначив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз продовжив транспортні коридори TEN-T в Україну: фінальне рішення
ТОП-НОВИНИ
|Україна відповідно до угоди з безпеки зі США має посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями
|Безпекова угода зі США: Україна зобов'язалася провести низку реформ для вступу в НАТО
|США насамперед передаватимуть системи ППО «Patriot» Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден
|Безпекову угоду України з США винесуть в Конгрес, вона буде юридично зобов'язуючою – Жовква
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Сі Цзіньпін дав слово не озброювати Росію
|Від початку вторгнення РФ до експлуатації допущено понад 100 нових зразків боєприпасів - Міноборони
|Україна і Нідерланди створять механізм фінансування українських виробників озброєнь
|«Став плюс». У ГУР розпочали масштабну кампанію з рекруту цивільних
|Новий план НАТО з розширення військової підтримки України: Умєров розповів деталі
|Байден: «Велика сімка» домовилася спільно протидіяти поставкам для військової сфери РФ, зокрема, з Китаю
|Україна відповідно до угоди з безпеки зі США має посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями
Бізнес
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг
|Google Lens додасть можливість шукати за допомогою голосу
|В iOS 18 та macOS 15 з’явилась функція Rotate Wi-Fi Address для обмеження відстеження пристрою
|BMW представила концепт Skytop