«Став плюс». У ГУР розпочали масштабну кампанію з рекруту цивільних

В Головному управлінні розвідки Міноборони України розпочали всеукраїнську рекрутингову кампанію, перш за все, для цивільного населення, яку назвали "Став плюс".

Про це заявили рекрутери і представник ГУР Андрій Юсов під час презентації кампанії, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Військова розвідка - це зазвичай максимально закрита та таємна структура. Але нові часи - це нові виклики і, звісно, ​​новим потужним викликом для нас стала російська агресія та повномасштабне вторгнення. І ми реагуємо на нього діями", - заявив Юсов.

Юсов відмітив, що в складі ГУР працюють легендарні підрозділи, серед яких "Кракен", "Група 13", "Кабул-9", "Шаман" і багато інших, більшість з яких не можна називати. Тепер розвідники шукають спеціалістів не тільки серед військових, а й серед цивільних громадян, які можуть бути корисними для держави.

Підрозділи, до яких можна долучитись

Керівник рекрутингового підрозділу ГУР МО розповів, що мета кампанії - донести до цивільного населення, що у військової розвідки є вакансії. Маючи певний набір навичок людина має можливість стати працівником спецслужби.

"Кого ми рекрутуємо? Висококваліфікованих професіоналів, наділених лідерськими якостями та прагненням до перемоги. Як чоловіків, і жінок. Охочі приєднатися до нашої команди можуть заповнити анкету на сайті, у "Секретному Рекрутері", або на Lobby X", - повідомив керівник підрозділу рекрутингу.

Рекрутер департаменту активних дій, у свою чергу, відмітив, що його напрямок - бойова служба.

"Нам потрібні громадяни України віком від 18 до 40 років, які за станом здоров'я придатні до військової служби, які готові фізично, морально і психологічно виконувати завдання розвідки на суші, у повітрі та на морі. Ми гарантуємо офіційну мобілізацію до кінця дії військового стану, або службу за контрактом", - повідомив рекрутер.

Бійці пройдуть загальну військову підготовку, матимуть медичне забезпечення, а також забезпечення зброєю зразків НАТО. Усім співробітникам гарантують зарплату, яка стартує від 70 тисяч гривень. Службу в департаменті активних дій не можуть проходити люди, які зловживають алкоголем, або вживають наркотики.

Рекрутер спеціального технічного підрозділу повідомив, що його сфера - завдання, пов'язані з використанням різноманітних роботизованих систем та комплексів повітряного морського та наземного застосування.

"Ми зацікавлені в спеціалістах технічної галузі - це саме конструктори та інженери, радіоінженери, майстри-механіки, та інші фахівці, які розуміються на проектуванні, читанні ескізів, креслень, радіосхем і створенні своїх механізмів власноруч", - повідомив рекрут.

Також цей підрозділ цікавлять ті, хто може користуватись БПЛА, які вже задіяні в бойових завдання, а також ті, хто може швидко навчитись користуватись дронами новітніх зразків.

Рекрут міжнародного легіону додав, що в його бойовому підрозділі служать військові з 50 країн світу, але туди можуть йти і громадяни України.

Підготовка і кваліфікація

В ГУР заявили, що підрозділ служби персоналу розвідки забезпечує супровід кандидата на етапі проходження ВЛК та зарахування до списків особового складу ГУР. Після цього всі кандидати в місячний термін направляються на проходження загально-військової підготовки, яка триває 90 днів.

Якщо в департамент активних дій беруть чоловіків і жінок до 40 років, то в інші підрозділи можливо вступити до 60 років. "Якщо ви фахівець науковець - ми розглянемо будь-кого", - додав один з рекрутів.

Кандидат може одразу бути зацікавленим в певній спеціальності, до того ж в ГУР відмічають, що не використовують практику, за якої кандидата беруть туди, де треба закрити потребу, не акцентуючи увагу на його власних здібностях.

"Якщо ви в цивільному житті журналіст, ми будемо розглядати вас у підрозділ стратком (стратегічні комунікації - ред.) Якщо айтішник - у підрозділ кіберзахисту. Якщо водій - на водія. (...) Ми дивимось на ваш досвід і фах. А на військово-облікову спеціальність ми дивимось потім. Ми забезпечимо вашу перепідготовку", - додав керівник рекрутингового підрозділу.

З кандидатом зазвичай зв'язуються протягом 10 днів. Потім потенційний спецслужбовець проходить різні етапи перевірки, яка займає певний час.

"Від початку російської агресії ГУР став більш публічним і відкритим. І це стосується не тільки взаємодії зі ЗМІ, але і в цілому у спілкуванні із суспільством, зі світом. Безумовно, рекрутингові заходи проводились завжди, але прийшов час вивести їх на новий рівень і забезпечити доступ бажаючих різного рівня різних галузей, щоб вони розуміли, що можна себе дієво реалізувати саме в ГУР", - додав Юсов.

В якості презентації журналістам показали "демо-версію" того, що відбувається на першочергових етапах перевірки. Для цього добровольцям дали можливість пройти тест. В ньому були як питання на загальну ерудицію, так і питання психологічного характеру.