Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий план НАТО з розширення військової підтримки України: Умєров розповів деталі

 

Новий план НАТО з розширення військової підтримки України буде передбачати залучення блоку до вопросів допомоги Києву. Зокрема, таким чином Україна зможе своєчасно отримувати все необхідне.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

"Ми спілкувалися з Єнсом Столтенбергом з цього питання. НАТО хоче залучитися, щоб посилити нашу коаліцію шляхом супроводження наших двосторонніх відносин з партнерами", - пояснив він.

За його словами, багато країн, які входять до формату "Рамштайн", є країнами НАТО, і сама організація хоче долучитися, щоб супроводжувати управлінські питання щодо постачання міжнародної технічної допомоги, щодо фінансування і для проведення функціонального супроводження допомоги, яка надається.

"Іноді НАТО каже, що деякі країни дають зобов'язання, які невчасно приходять, і НАТО хоче закривати ці питання управлінські, щоб більше спілкуватися і мати юридичний мандат доєднатися. Щоб юридично у них була можливість телефонувати країнам від імені НАТО і питати, чи ця військова допомога, технічна, фінансова дійшла", - додав Умєров.

У випадку, якщо є затримки із наданням допомоги Україні, НАТО буде вже використовувати свої спроможності.

"Тобто вони хочуть приєднатися юридично до того, щоб супроводжувати. Такий формат розширює наші відносини, щоб ми вчасно отримували цю допомогу", - додав міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6908
  0,2467
 0,61
EUR
 1
 43,8850
  0,3530
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4365  0,06 0,15 41,1027  0,15 0,36
EUR 43,6442  0,00 0,01 44,4862  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6200  0,02 0,05 40,6600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес