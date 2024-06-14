Новий план НАТО з розширення військової підтримки України: Умєров розповів деталі

Новий план НАТО з розширення військової підтримки України буде передбачати залучення блоку до вопросів допомоги Києву. Зокрема, таким чином Україна зможе своєчасно отримувати все необхідне.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

"Ми спілкувалися з Єнсом Столтенбергом з цього питання. НАТО хоче залучитися, щоб посилити нашу коаліцію шляхом супроводження наших двосторонніх відносин з партнерами", - пояснив він.

За його словами, багато країн, які входять до формату "Рамштайн", є країнами НАТО, і сама організація хоче долучитися, щоб супроводжувати управлінські питання щодо постачання міжнародної технічної допомоги, щодо фінансування і для проведення функціонального супроводження допомоги, яка надається.

"Іноді НАТО каже, що деякі країни дають зобов'язання, які невчасно приходять, і НАТО хоче закривати ці питання управлінські, щоб більше спілкуватися і мати юридичний мандат доєднатися. Щоб юридично у них була можливість телефонувати країнам від імені НАТО і питати, чи ця військова допомога, технічна, фінансова дійшла", - додав Умєров.

У випадку, якщо є затримки із наданням допомоги Україні, НАТО буде вже використовувати свої спроможності.

"Тобто вони хочуть приєднатися юридично до того, щоб супроводжувати. Такий формат розширює наші відносини, щоб ми вчасно отримували цю допомогу", - додав міністр.