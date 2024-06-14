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Байден: «Велика сімка» домовилася спільно протидіяти поставкам для військової сфери РФ, зокрема, з Китаю

Байден: «Велика сімка» домовилася спільно протидіяти поставкам для військової сфери РФ, зокрема, з Китаю

 

Президент США Джо Байден заявив про домовленість "Великої сімки" спільно протидіяти поставкам із низки країн, зокрема Китаю, комплектуючих для військової сфери РФ.

"Сьогодні на засіданні "Великої сімки" ми також говорили про наше занепокоєння такими країнами, як Китай, які надають РФ матеріали для військової машини", - повідомив Байден на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в четвер після підписання на саміті G7 в Італії двосторонньої угоди про безпеку.

"Ми домовилися надалі спільно протидіяти цьому", - поінформував президент США.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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