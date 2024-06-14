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АНАЛІТИКА

Байден: США обговорюють із Києвом "план перемоги" України, який вимагає Конгрес

 

Президент США Джо Байден заявив, що американська сторона веде з українськими колегами обговорення стосовно "плану перемоги", який Білий дім має представити Конгресу відповідно до закону, де була передбачена додаткова військова допомога Києву.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським після підписання безпекової угоди, пише "Європейська правда".

За словами Байдена, "план перемоги" України наразі розробляється.

"Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо обриси цього плану, не розробили деталі", - додав він, не уточнивши подробиць.

Американський лідер зазначив, що підписана безпекова угода США та України, а також санкції та кроки стосовно використання російських активів - це все складові зусиль Вашингтона, які мають призвести до перемоги Києва.

"Ми знаємо, на що здатна Україна, коли їй дати зброю для захисту, і саме це вони й роблять зараз", - сказав Байден.

Нагадаємо, затверджений у квітні в Конгресі США законопроєкт про іноземне фінансування, окрім коштів на зброю для України, вимагає від Білого дому представити законодавцям "план перемоги" Києва у війні.

У Держдепі раніше пояснювали, що такий план повинен містити кроки з посилення обороноздатності України, підтримки її економіки, а також перспектив членства в ЄС і НАТО.
Ключові теги: США
 

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