Фінансові новини
- |
- 14.06.24
- |
- 01:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден: США обговорюють із Києвом "план перемоги" України, який вимагає Конгрес
23:54 13.06.2024 |
Президент США Джо Байден заявив, що американська сторона веде з українськими колегами обговорення стосовно "плану перемоги", який Білий дім має представити Конгресу відповідно до закону, де була передбачена додаткова військова допомога Києву.
Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським після підписання безпекової угоди, пише "Європейська правда".
За словами Байдена, "план перемоги" України наразі розробляється.
"Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо обриси цього плану, не розробили деталі", - додав він, не уточнивши подробиць.
Американський лідер зазначив, що підписана безпекова угода США та України, а також санкції та кроки стосовно використання російських активів - це все складові зусиль Вашингтона, які мають призвести до перемоги Києва.
"Ми знаємо, на що здатна Україна, коли їй дати зброю для захисту, і саме це вони й роблять зараз", - сказав Байден.
Нагадаємо, затверджений у квітні в Конгресі США законопроєкт про іноземне фінансування, окрім коштів на зброю для України, вимагає від Білого дому представити законодавцям "план перемоги" Києва у війні.
У Держдепі раніше пояснювали, що такий план повинен містити кроки з посилення обороноздатності України, підтримки її економіки, а також перспектив членства в ЄС і НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США насамперед передаватимуть системи ППО «Patriot» Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден
ТОП-НОВИНИ
|Безпекову угоду України з США винесуть в Конгрес, вона буде юридично зобов'язуючою – Жовква
|Зеленський і Байден підписали 10-річну безпекову угоду
|Прем'єрка Італії: G7 домовилась про $50 млрд для України за рахунок росактивів
|Зеленський і Кісіда підписали угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США насамперед передаватимуть системи ППО «Patriot» Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден
|Байден: США обговорюють із Києвом "план перемоги" України, який вимагає Конгрес
|Безпекову угоду України з США винесуть в Конгрес, вона буде юридично зобов'язуючою – Жовква
|Нідерланди анонсували поставку Україні 152-мм снарядів на 350 млн євро
|Україна підписала з Данією меморандум стосовно закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників, - Умєров
|Умєров озвучив ключові питання, які обговорювали на «Рамштайні»
Бізнес
|В iOS 18 та macOS 15 з’явилась функція Rotate Wi-Fi Address для обмеження відстеження пристрою
|BMW представила концепт Skytop
|Apple на WWDC 2024 представила живий запис і транскрипцію дзвінків для iPhone 15 Pro і новіших моделей
|Провал The World: що сталося зі штучними островами, на які Дубай витратив $15 млрд
|Ілон Маск пригрозив заборонити пристрої Apple у своїх компаніях, якщо в них буде інтегрований ChatGPT
|ChatGPT інтегрують в айфони. Що означає угода OpenAI та Apple?
|Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно