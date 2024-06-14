Нідерланди анонсували поставку Україні 152-мм снарядів на 350 млн євро

Україна отримає снаряди калібру 152 мм на суму понад 350 мільйонів євро, які будуть виділені з Міжнародного фонду з підтримки України (IFU).

Про це 13 червня оголосило Міністерство оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

У нідерландському оборонному відомстві наголосили, що точну кількість 152-мм снарядів і час доставки не повідомлятимуть із міркувань безпеки.

"Але це одне з найбільших замовлень IFU від міжнародної збройової промисловості", - додали там.

Міноборони Нідерландів вказує, що в межах попередніх поставок Україна отримувала переважно 155-мм снаряди для гаубиць, але вона також має багато 152-мм гармат.

International Fund for Ukraine - це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.

Ці дев'ять країн загалом внесли до IFU понад мільярд євро, з них Нідерланди внесли 125 мільйонів євро.

Як повідомлялося, в лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну у державах поза межами ЄС та НАТО, при цьому йшлося про боєприпаси калібром 122 мм та 155 мм.