Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди анонсували поставку Україні 152-мм снарядів на 350 млн євро

 

Україна отримає снаряди калібру 152 мм на суму понад 350 мільйонів євро, які будуть виділені з Міжнародного фонду з підтримки України (IFU).

Про це 13 червня оголосило Міністерство оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

У нідерландському оборонному відомстві наголосили, що точну кількість 152-мм снарядів і час доставки не повідомлятимуть із міркувань безпеки.

"Але це одне з найбільших замовлень IFU від міжнародної збройової промисловості", - додали там.

Міноборони Нідерландів вказує, що в межах попередніх поставок Україна отримувала переважно 155-мм снаряди для гаубиць, але вона також має багато 152-мм гармат.

International Fund for Ukraine - це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.

Ці дев'ять країн загалом внесли до IFU понад мільярд євро, з них Нідерланди внесли 125 мільйонів євро.

Як повідомлялося, в лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну у державах поза межами ЄС та НАТО, при цьому йшлося про боєприпаси калібром 122 мм та 155 мм.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6908
  0,2467
 0,61
EUR
 1
 43,8850
  0,3530
 0,81

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3761  0,12 0,31 40,9565  0,06 0,15
EUR 43,6404  0,18 0,41 44,4309  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6000  0,20 0,48 40,6200  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес