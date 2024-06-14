Умєров озвучив ключові питання, які обговорювали на «Рамштайні»

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про три ключові питання, які обговорювались у четвер на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це міністр сказав під час спілкування із журналістами у Брюсселі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

За словами міністра, ключовими питаннями сьогоднішнього засідання стали: посилення протиповітряної оборони, оснащення українських бригад, а також залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України.

"Я розповів, як РФ знищила нашу енергетичну інфраструктуру і продовжує терор цивільного населення КАБами, і закликав партнерів надати більше ППО і ракет до них. Також закликав сусідні країни розглянути можливість закриття неба над прикордонними областями", - зазначив Умєров.

Він окремо подякував Франції за готовність повністю підготувати одну українську бригаду і закликав інші країни теж розглянути таку можливість.

Також за словами очільника Міноборони, сьогодні був підписаний лист про наміри щодо бронетанкової коаліції для України, до якої долучилось 13 країн.

Умєров також розповів про початок залучення інвестицій в ОПК України.

"Підписали з Данією меморандум щодо закупівлі озброєння та військової техніки в українських виробників. Ми вже на фінальній стадії, тож зовсім скоро будуть перші підписані контракти. Юридичні узгодження з данською стороною вже були здійснені", - повідомив він.

Нагадаємо, перед початком засідання Умєров обговорив з очільником Пентагону Ллойдом Остіном актуальні потреби України.