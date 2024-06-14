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У НАТО схвалили першу в історії програму інноваційної співпраці з Україною
23:15 13.06.2024 |
Міністри оборони країн НАТО вперше схвалили програму інноваційної співпраці з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
За словами Столтенберга, під час засідання Ради Україна-НАТО, яке пройшло сьогодні, 13 червня, міністри оборони обговорили ініціативи, спрямовані на наближення України до членства в Альянсі.
Зокрема, було порушено питання приведення українського сектору оборони та безпеки до стандартів НАТО, удосконалення оборонних закупівель та зміцнення української оборонної промисловості.
"Сьогодні ми схвалили першу в історії програму інноваційної співпраці між НАТО та Україною", - розповів Столтенберг, не розкривши деталей.
Він також додав, що Альянс готується схвалити створення спільного аналітичного навчально-тренувального центру НАТО-Україна. Його хочуть облаштувати у Польщі.
За словами генсека, завтра, 14 червня, міністри оборони країн НАТО порушать питання зобов'язання в галузі оборонної промисловості, яке передбачає збільшення обсягів виробництва.
Що передувало
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам Альянсу підтримати зобов'язання щороку виділяти 40 млрд євро на військову допомогу Україні.
Як уточнював Столтенберг, таким чином Україна отримає більше передбачуваності щодо постачання зброї.
Таку пропозицію можуть розглянути під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
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