У Німеччині підтвердили згоду в G7 про надання Україні 50 мільярдів доларів

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни G7 погодили надання Україні 50 млрд доларів.

Про це він написав у соцмережі X.

За його словами, наразі триває робота над деталями.

"Хороші новини від G7: ще 50 мільярдів доларів для України. Ми використовуємо для цього відсотки із заморожених активів - розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів", - сказав міністр.