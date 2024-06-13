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У Німеччині підтвердили згоду в G7 про надання Україні 50 мільярдів доларів
16:51 13.06.2024 |
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни G7 погодили надання Україні 50 млрд доларів.
Про це він написав у соцмережі X.
За його словами, наразі триває робота над деталями.
"Хороші новини від G7: ще 50 мільярдів доларів для України. Ми використовуємо для цього відсотки із заморожених активів - розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів", - сказав міністр.
За матеріалами:
Економічна правда
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