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Аргентина стала новим членом Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн»
13:21 13.06.2024 |
Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ, відкриваючи 23-тє засідання Контактної групи з оборони України, привітав Аргентину як нового члена формату "Рамштайн".
"Ба більше, я радий вітати Аргентину як нового члена. Міністре Петрі (міністр оборони Аргентини Луїс Петрі - ІФ-У), я радий бачити вас із нами", - оголосив Остін.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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