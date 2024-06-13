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Норвегія передає Україні постріли до гранатометів на майже 42 млн євро
10:02 13.06.2024 |
Норвегія передасть Україні постріли до гранатометів орієнтовною вартістю майже 42 млн євро.
Як повідомляє NRK, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
Міністр зазначив, що на запит України по актуальних потребах Збройних сил Норвегія передасть партію пострілів до гранатометів вартістю близько 480 млн норвезьких крон (майже 42 млн євро).
"Україна відчуває велику потребу у всіх типах боєприпасів і просила конкретно про те, що ми зараз передаємо", - зазначив Грам у коментарі NRK.
Він додав, що нещодавно Норвегія передала також партію ручних гранат на 50 млн норвезьких крон (4,7 млн євро) та боєприпаси до снайперської зброї на 3 млн крон (260 тисяч євро).
Також цього тижня оголосили, що Норвегія профінансує посилення української ППО на 240 млн євро, з яких 125 млн підуть на спільне з іншими союзниками постачання сотні ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.
У вівторок норвезький парламент схвалив довгостроковий план розвитку Збройних сил Норвегії до 2036 року, який передбачає рекордне збільшення оборонних витрат.
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